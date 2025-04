Hugo Souza deve reforçar o Corinthians na Sul-Americana: ‘Estou 100%’

Hugo Souza está recuperado de uma lesão muscular no retofemoral da coxa direita e deve ser novidade do Corinthians no confronto contra o Racing, nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana.

O jogador treinou com o grupo nesta terça-feira (22), e consolidou o seu retorno ao clube alvinegro. Hugo Souza não atua pelo Corinthians desde o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, o empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, no dia 27 de março, que deu o título estadual ao Timão.

— Estou feliz por voltar, por treinar, por fazer aquilo que eu amo. Estava agoniado por estar fora, por não poder treinar, por não ajudar a equipe da forma que eu gostaria. Mas agora estou muito feliz por retornar aos treinos e, se Deus quiser, aos jogos também. Foi a primeira lesão que eu tive na carreira toda, a primeira vez que fico fora todo esse tempo, mas faz parte do futebol. Estou 100% — disse o goleiro em entrevista aos canais oficiais do Corinthians.

Goleiro deve retornar a meta do Timão contra o Racing (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

Desafio na Sul-Americana

Na terceira colocação do Grupo C, o Corinthians busca a recuperação na competição continental. O Timão tem uma derrota e um empate até aqui, contra Huracán, na Neo Química Arena, e América de Cali, no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia.

Apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra eliminados da Libertadores. Hugo Souza falou sobre o duelo contra o Racing e cobrou uma melhora da equipe no torneio.

— Queremos fazer o nosso melhor. Acho que é uma coisa que faltou nessa competição, que é desempenhar nosso melhor futebol. Vamos nos cobrar por isso. Fazendo o que há de melhor, não importa o adversário que venha, nosso time é muito qualificado. Vamos buscar essa vitória, principalmente dentro da nossa casa, para que a gente possa brigar por essa competição, que é muito importante no nosso calendário. A expectativa é a melhor possível, principalmente por estar de volta — finalizou o jogador.