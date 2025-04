Vaquinha do Corinthians chega a R$ 40 milhões em doações; veja quanto falta

A campanha Doe Arena, vaquinha organizada pela torcida organizada Gaviões da Fiel para quitar as dívidas do Corinthians com a Caixa referente a Neo Química Arena, alcançou a marca de R$ 40.036.05,00 em doações.

Lançada em novembro do último ano, a campanha visa quitar o débito de R$ 700 milhões do clube alvinegro com o banco estatal, cujas obras iniciaram em 2014. A princípio, o valor era de R$ 400 milhões, mas chegou ao valor atual com a soma de juros na operação. Ao todo, a vaquinha do estádio pagou 5,71% do valor total da dívida do Timão.

A campanha, organizada pela torcida, não tem participação direta do clube alvinegro, mas os valores são pagos em parcelas diárias amortizadas conforme a arrecadação do financiamento coletivo. A marca foi alcançada nesta terça-feira (22). Para alcançar o objetivo, A vaquinha precisa obter mais R$ 659.963.950,00.

As parcelas são amortizadas diariamente, conforme o valor arrecadado pelos torcedores. Ao todo, foram pagas 86 parcelas. A campanha terá duração até maio, no entanto, os organizadores têm a intenção de estender esse prazo.

O valor arrecadado já representa uma redução milionária nos gastos do Corinthians. O cálculo da torcida é que a arrecadação resultará em uma economia de R$ 6 milhões neste ano, com o pagamento de juros.

Financiamento coletivo visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa referente a Neo Química Arena (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Como doar para Vaquinha do Corinthians?

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br