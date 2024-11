Hugo Souza é um dos destaques do Corinthians no Campeonato Brasileiro. A Fiel anseia pela contratação em definitivo do jogador, que está emprestado pelo Flamengo. O prazo limite para a aquisição do atleta junto ao Rubro-Negro é o dia 30 de novembro.

O acordo determina que o Timão deve pagar R$ 4,9 milhões ao clube carioca até o final deste mês para garantir a permanência do goleiro em definitivo. Apesar do imbróglio, Hugo Souza afirmou que acredita em sua permanência.

- Como eu falei outras vezes, eu acredito muito na palavra do presidente e do Fabinho, se eles falaram que está tudo certo eu acredito que é questão de tempo para tudo ficar resolvido. Todos sabem da minha vontade, eu sou feliz aqui - disse o jogador após a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Vitória.

Assédio do Grupo City

A holding, que administra o Bahia, demonstrou interesse na aquisição do jogador. O grupo poderia contratar o jogador caso o Corinthians não concretize a negociação com o Flamengo. Hugo Souza declarou que no momento só pensa no clube paulista.

- Essas questões externas deixo para meus empresários resolverem, estou focado em ajudar o Corinthians, em permanecer aqui, tenho certeza que o melhor vai ser feito, tanto da minha parte, quanto da diretoria - falou o goleiro

Hugo Souza é um dos destaques do Timão na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Palavra do presidente

Em entrevista ao canal oficial do clube, Augusto Melo garantiu a permanência do goleiro de 25 anos. Na última terça-feira (5), o mandatário do Corinthians afirmou que é questão de tempo para que o acordo entre o clube paulista e o Flamengo seja concretizado.

- Está tudo resolvido, Hugo, transfer ban, está tudo certo. É questão de horas, no máximo de dias aí. Isso está dentro do nosso cronograma. Está dentro do prazo, o que é combinado a gente está cumprindo - disse o dirigente do Corinthians.