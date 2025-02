Hugo Souza desabafa sobre sufoco do Corinthians: ‘Fomos nossos próprios vilões’

Com sofrimento, o Corinthians venceu o Universidad Central por 3 a 2, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, e avançou de fase na Pré-Libertadores. O Timão garantiu a vaga com um gol aos 43 minutos da etapa final, e o clube alvinegro teve muitas dificuldades para vencer o adversário venezuelano.

Durante a semana, o próprio elenco assumia uma responsabilidade de ser melhor tecnicamente que o adversário, mas o jogo foi muito equilibrado na Neo Química Arena. Yuri Alberto, duas vezes, e Matheus Bidu marcaram para o Timão, enquanto Juan Cuesta e Adrían Martínez fizeram os gols do Universidad Central. Hugo Souza falou sobre as dificuldades do jogo, admitiu que o elenco sentiu a parte mental e o peso da partida.

— No final, vamos trabalhar muito, lutar muito para que não sejamos nossos próprios vilões. Porque, olhando para esses dois últimos jogos, acho que fomos nossos próprios vilões. Precisamos melhorar isso, principalmente a parte mental. Temos que trabalhar bastante nesse aspecto, e tenho certeza de que vamos evoluir — disse o goleiro em entrevista à Globo.

Hugo Souza falou sobre a vitória sofria do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Foco do Corinthians

O Timão enfrenta o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da Pré-Libertadores. Os jogos serão nas próximas semanas, mas ainda não tiveram as datas definidas. Antes disso, o clube alvinegro enfrenta o Mirassol, no domingo (2), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão.

— Quero parabenizar a equipe pela classificação e, ao mesmo tempo, corrigir os erros daqui para frente. Essa competição agora é no Paulista, estamos entrando na fase decisiva, são jogos de final, então não podemos vacilar — finalizou o goleiro.