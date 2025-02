Memphis Depay não poupou as palavras após a classificação complicada do Corinthians para a próxima fase da Libertadores. O clube alvinegro sofreu para sair com a vaga. Yuri Alberto salvou a equipe nos minutos finais. O Timão venceu o Universidad Central por 3 a 2.

Memphis falou sobre as dificuldades que o Corinthians mostrou e ligou alerta. De acordo com as palavras do holandês na entrevista pós-jogo, se o time manter desta forma, a situação ficará mais complicada nos próximos jogos.

- Isso é algo que precisamos trabalhar, porque, dessa forma, vai ser muito difícil. Como você pode ver, qualquer time consegue competir contra nós de alguma maneira. Acho que precisamos ter mais paciência. Não podemos jogar o tempo todo cedendo espaços ao adversário - disparou Memphis.

Memphis destacou quais foram as falhas da equipe. O Corinthians sofreu bastante para segurar a vantagem, indo até os minutos finais com o agregado empatado e chance de decidir nos pênaltis. O jogo aconteceu na Neo Química Arena.

- Se começamos o jogo assim e, depois de 1, 2, 3 minutos, marcamos um gol em casa, não podemos sofrer gols tão rápido. Isso traz mais tensão para nós e mais confiança para o adversário. Depois, marcamos outro gol e, novamente, sofremos um logo em seguida, em 1 ou 2 minutos - destacou.

Memphis criticou atitude do Corinthians no jogo (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Quem será o próximo adversário do Corinthians?

Na próxima fase, Barcelona de Guayaquil e Corinthians disputam a partida de ida no Equador, enquanto a volta será na Neo Química Arena. O Timão leva vantagem por estar melhor colocado no ranking da Conmebol. Os confrontos devem ocorrer nas próximas duas semanas, mas ainda não tiveram suas datas definidas.