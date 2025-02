Neto corneta medalhão e manda recado a rivais após classificação do Corinthians

O Corinthians se classificou para a terceira fase da Pré-Libertadores ao vencer a Universidad Central de Venezuela, por 3 a 2. Na Neo Química Arena, o gol da vitória foi marcado por Yuri Alberto, já nos minutos finais do segundo tempo. Após a classificação, o ex-jogador Neto alfinetou rivais e cornetou a partida de Memphis Depay.

- Os antis, todos vocês que estavam aqui, até o final vocês estavam secando, né?... O Yuri Alberto há um bom tempo salva o Corinthians em termos de gols importantes. É gol de craque. Que por sinal, o Memphis é o pé de rato, é o pior jogador nesse jogo, não está jogando absolutamente nada - disse o ex-jogador na "Rádio Craque Neto".

Yuri Alberto abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo e a UCV empatou logo depois, com Juan Manuel Cuesta. Ainda na etapa inicial, Matheus Bidu fez o segundo do Corinthians, mas os visitantes empataram alguns minutos depois. No segundo tempo, o camisa 9 marcou o terceiro do Alvinegro para classificar a equipe de Ramón Díaz.