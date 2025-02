Corinthians vence Universidad Central com gol no fim e avança na Libertadores

O Corinthians venceu o Universidad Central por 3 a 2, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da Fase Preliminar 2 da Libertadores, e avançou na competição. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto, duas vezes, e Matheus Bidu, enquanto Juan Cuesta e Adrián Martínez balançaram as redes para a equipe venezuelana.

O clube alvinegro sofreu para sair com a vaga. O Timão aparentou muito nervosismo ao longo da partida e não conseguiu segurar a vantagem no placar por mais de cinco minutos nas duas vezes que marcou no primeiro tempo. Na etapa final, o Corinthians sofreu para criar, mas restando poucos minutos Yuri Alberto marcou e definiu o duelo.

O Timão encara Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na Fase Preliminar 3 da competição continental. Independentemente do adversário, o Corinthians decidirá o jogo na Neo Química Arena por estar melhor colocado no ranking da Conmebol.

Como foi o jogo?

Não demorou para o Corinthians marcar. Aos dois minutos, José Martínez deu um belo lançamento de três dedos para Carrillo que driblou o marcador na linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área para Yuri Alberto finalizar e abrir o placar.

A euforia durou pouco tempo. Aos cinco minutos, Zapata recebeu pela direita, cruzou na área e Juan Cuesta sozinho escorou na pequena área para empatar o duelo. Na comemoração, a torcida arremessou um copo plástico em um atleta venezuelano e o clima esquentou entre os jogadores.

O Timão começou a aparentar nervosismo na partida e empilhou oportunidades na primeira etapa, mas teve dificuldade para concluir. Na mais clara delas, Memphis recebeu bom passe na pequena área, mas furou e não conseguiu desempatar o duelo. Aos 35 minutos, Zapata cabeceou e Hugo Souza fez ótima defesa para salvar o Corinthians.

Aos 40 minutos, Memphis deu bela assistência para Matheus Bidu, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro para marcar. Antes de terminar o duelo, Hugo Souza saiu mal em escanteio e Adrián Martínez empatou o confronto.

A segunda etapa começou com pressão do Timão. O clube alvinegro ficou perto de desempatar em chutes de Memphis e Garro, mas sofreu para desempatar o confronto. Diante das dificuldades, Ramón Díaz promoveu a entrada de Romero no lugar de Breno Bidon.

O jogo ficou truncado, com o Corinthians rodeando a área adversária, mas com dificuldades para criar chances claras. Por outro lado, o Universidad Central chegava pouco, mas teve as melhores oportunidades. Aos 24 minutos, Adrián Martínez arriscou de fora e a bola explodiu na trave.

O Timão seguiu pressionando, mas errando na mesma medida. Ramón Díaz passou a encher o time de atacantes. Talles Magno entrou no lugar de Carrilo, mas as mudanças não pareciam surtir efeito e o time sofria para desempatar.

A partida parecida destinada aos pênaltis, mas o Corinthians conseguiu arrancar a classificação no final. Aos 43 minutos, Matheus Bidu cruzou, a zaga desviou e Yuri Alberto finalizou para garantir a classificação, suada, do Corinthians.

O que vem por aí?

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (2), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em partida única, o Timão recebe o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em mais uma decisão.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 2 UNIVERSIDAD CENTRAL

Jogo de volta - Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🥅 Gols: Yuri Alberto (2'/1ºT) (1-0); Juan Cuesta (5'/1ºT) (1-1); Matheus Bidu (39'/1ºT) (2-1); Adrián Martínez (44'/1ºT) (2-2); Yuri Alberto (43'/2ºT) (3-2)

🟨 Cartões amarelos: Yuri Alberto (COR); Zapata (UCV); Kendrys Silva (UCV); José Martínez (COR);

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu (Hugo); José Martínez, Breno Bidon (Romero), Carillo e Rodrigo Garro; Memphis (Alex Santana) e Yuri Alberto

UNIVERSIDAD CENTRAL (Técnico: Daniel Sasso)

Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez (Meléndez), Alfonso Simarra e Yohan Cumana; Francisco Solé; Alexander González, Solé e Zapata; Alexander Granko, Juan Cuesta e Charlis Ortiz