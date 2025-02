Saiba quem é o próximo adversário do Corinthians na Libertadores

Nesta quarta-feira (26), o Corinthians venceu o Universidad Central por 3 a 2 e avançou para Fase Preliminar 3 da Libertadores, a decisiva por uma vaga na fase de grupos do torneio continental. Yuri Alberto (2) e Matheus Bidu fizeram os gols do clube alvinegro.

O próximo adversário do Corinthians será o Barcelona de Guayaquil, do Equador, que confirmou a vaga também nesta quarta-feira. Em um duelo de compatriotas, a equipe empatou com o El Nacional por 1 a 1, no Monumental de Guayaquil, mas se classificou pela vantagem no placar agregado. A equipe ocupa a segunda colocação no recém-iniciado Campeonato Equatoriano. O Barcelona de Guayaquil venceu todos jogos que disputou no torneio até agora.

Tradição

O Barcelona de Guayaquil é clube mais popular do Equador, com cerca de 43% dos torcedores. A equipe foi duas vezes vice-campeã da Libertadores, as melhores campanhas do time na história do torneio continental: em 1990, quando foi derrotado pelo Olímpia, do Paraguai, e em 1998, superado pelo Vasco.

A última boa campanha do Barcelona de Guayaquil na Libertadores foi em 2017, quando eliminou Santos e Palmeiras durante a trajetória, até ser derrotado pelo Grêmio na semifinal. O clube conquistou o Campeonato Equatoriano em 16 oportunidades, sendo a última delas em 2020.

Corinthians venceu no sufoco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Anote na agenda

Na próxima fase, Barcelona de Guayaquil e Corinthians disputam a partida de ida no Equador, enquanto a volta será na Neo Química Arena. O Timão leva vantagem por estar melhor colocado no ranking da Conmebol. Os confrontos devem ocorrer nas próximas duas semanas, mas ainda não tiveram suas datas definidas.