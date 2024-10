Hugo Souza: de vilão no Flamengo a herói no Corinthians

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 02/10/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

A chegada de Hugo Souza, em julho de 2024, devolveu ao {Corinthians} a tranquilidade que o time precisava ter em seu gol depois das conturbadas saídas de Cássio, que foi para o Cruzeiro, e Carlos Miguel, vendido para o Nottingham Forest-ING.

Nesta quarta-feira (2), Hugo terá pela frente um desafio especial: enfrentar seu ex-clube, o {Flamengo}, no Maracanã, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O confronto será crucial não só para o Corinthians, mas também para o goleiro, que vive o melhor momento de sua carreira desde a chegada ao alvinegro.

Aos 25 anos, o goleiro chegou ao Parque São Jorge como uma aposta. Depois de surgir como um meteoro no gol do Flamengo, em 2020, Hugo passou a ser questionado após algumas falhas na Copa do Brasil daquele ano. Desacreditado, ele foi emprestado para o Chaves, de Portugal. Durante sua trajetória pelo Rubro-Negro carioca, Hugo fez 71 partidas e sofreu 71 gols.

O período no futebol português foi bom para que o promissor recuperasse a confiança, com destaque para o confronto contra o Benfica, quando ele pegou dois pênaltis, do brasileiro Artur Cabral e do argentino Di María.

Apesar do sucesso de Hugo em terras portuguesas, o Chaves preferiu não exercer a opção de compra e o goleiro retornou ao Brasil. Justamente em um momento conturbado para o Corinthians. Cássio não queria ser reserva de Carlos Miguel e deixou o clube.

O substituto, porém, também foi embora, só que para a Inglaterra, e o Corinthians se viu, de uma hora para outra, sem um goleiro confiável para o restante da temporada.

Hugo apareceu então como uma alternativa, mas era visto com desconfiança. Só que logo em seu primeiro jogo com a camisa alvinegra ele mostrou que chegou para ficar. Diante do Criciúma foram três defesas cruciais para garantir a vitória, fundamental na luta do time contra o rebaixamento.

Em poucos meses, Hugo conquistou a confiança da torcida e o respaldo da diretoria, que já afirmou que vai efetuar sua compra definitiva, que poderá ser feita a partir do dia 10 deste mês. A compra em definitivo custará aos cofres do clube 800 mil euros (cerca de 5 milhões) - por 50% dos direitos econômicos.

Para que ele atue esta noite com a camisa do Timão, o clube paulista terá de pagar R$ 500 mil para o Flamengo.

Hugo já disputou 20 partidas pelo Corinthians e sofreu 18 gols. Além de defender quatro pênaltis.

O carioca superou todas as desconfianças e foi peça fundamental para que o Corinthians chegasse às semifinais tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, sendo decisivo nas disputas de pênaltis contra Grêmio e Red Bull Bragantino.

Agora, na semifinal da Copa do Brasil, Hugo Souza terá a chance de enfrentar o clube que o revelou, num momento decisivo da temporada. A expectativa é que suas atuações continuem sendo determinantes para o sucesso corintiano. O Timão aposta no goleiro para dar mais um passo em busca do título e, ao mesmo tempo, consolidar o novo ídolo no Parque São Jorge.