Corinthians não paga Pixbet, e Justiça bloqueia quantia do caixa do clube

Foto: Fabio Giannelli/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 01/10/2024 - 17:04 • São Paulo (SP)

A Justiça de São Paulo determinou, na última segunda-feira, o bloqueio de R$ 21,4 milhões das contas do {Corinthians}, em razão do descumprimento de um acordo firmado com a antiga patrocinadora do clube, a casa de apostas Pixbet.

➡️ Corinthians terá Hugo Souza contra o Flamengo na Copa do Brasil

Em fevereiro deste ano, o tribunal já havia ordenado a penhora de R$ 5,3 milhões do clube. No entanto, o montante foi devolvido após um acordo ser fechado entre as partes. Nesse acordo, o Corinthians assumiu a dívida de R$ 40,1 milhões com a Pixbet, além de R$ 4 milhões em honorários advocatícios.

De acordo com a Pixbet, o clube cumpriu com os primeiros pagamentos do acordo. O Corinthians pagou uma entrada de R$ 6 milhões, seguida de seis parcelas de R$ 3,1 milhões. Porém, o clube deixou de efetuar o pagamento da parcela prevista para 16 de setembro, o que levou a empresa a recorrer novamente à Justiça.

— Na época conseguimos o arresto das contas do clube, e um acordo foi firmado entre as partes. No entanto, o Corinthians deixou de pagar a partir da sétima parcela, o que nos levou a retomar a execução para cobrar as parcelas em aberto, além de multas e honorários advocatícios — afirmou Nelson Wilians, advogado da Pixbet, em comunicado.

Caso o bloqueio dos recursos não seja suficiente para cobrir a dívida, a Justiça poderá determinar a penhora de receitas de bilheteria e patrocínios do clube.

O contrato de patrocínio entre Corinthians e Pixbet foi encerrado antecipadamente, gerando a multa milionária. Apesar disso, o clube firmou um novo acordo de patrocínio com a Vai de Bet sem quitar as dívidas anteriores.

O valor da multa, estipulado em R$ 40,1 milhões, deveria ser quitado até 2025. O não cumprimento do acordo intensifica a crise judicial envolvendo o clube.