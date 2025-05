Hugo Souza dá ‘nota máxima’ a Dorival Júnior após vitória do Corinthians

O Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida de terceira fase da Copa do Brasil. Héctor Hernández marcou o gol do triunfo alvinegro no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista. Foi o primeiro do Timão sob o comando de Dorival Júnior. Após o confronto, Hugo Souza falou sobre o início de trabalho do treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— A gente já sabe a história dele, né? Dispensa comentário. Multicampeão, sabe muito bem o caminho das vitórias. Tenho certeza de que ele veio para ajudar bastante a gente, veio para agregar e fazer a gente chegar nos caminhos da vitória, que é o que a gente precisa e o que a gente quer: conquistar títulos. Se Deus quiser, ele vai nos ajudar bastante — disse o goleiro corintiano em entrevista ao "Sportv".

Dorival Júnior foi anunciado como treinador do Corinthians na segunda-feira (28), e teve pouco tempo para preparar a equipe. O Timão entrou com uma formação alternativa, sem a presença de diversos titulares como Yuri Alberto, Memphis, Carrillo e Raniele, alguns dos pilares do grupo. Questionado sobre a nota que Dorival Júnior merece pela vitória, Hugo Souza deu moral ao técnico.

continua após a publicidade

— Ganhamos, né?! Então é 10 - enfatizou o goleiro

Foi a primeira partida de Dorival Júnior no comando do Timão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Vantagem na Copa do Brasil

O Corinthians saiu na frente por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. O confronto de volta da terceira fase contra o Novorizontino será no dia 21 de maio, na Neo Química Arena. Com o resultado positivo, o Timão tem a vantagem do empate. Em caso de uma derrota por um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis.

Antes disso, o Corinthians entra em campo no sábado (3), contra o Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.