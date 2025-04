Corinthians anuncia fim de parceira com empresa de consultoria de Fred Luz

O Corinthians anunciou na tarde desta quarta-feira (30) a rescisão de contrato com a Alvarez & Marsal, empresa de consultoria que prestava serviços ao clube desde julho do ano passado. De acordo com a nota oficial da equipe, o rompimento foi em comum acordo e faz parte de uma reestruturação interna do clube paulista com foco na otimização de custos.

A Alvarez & Marsal iniciou sua parceria com o Corinthians e tinha Fred Luz como o responsável por gerir a consultoria dentro do Timão, como estava previsto no acordo entre as duas partes. Entretanto, Luz foi desligado do clube em fevereiro deste ano pelo presidente Augusto Melo.

Apesar da saída do profissional, a empresa seguia como prestadora de serviço e tinha contrato até 2026, que foi interrompido nesta quarta, quando a rescisão foi anunciada. Por ter sido uma rescisão em comum acordo, não há multa a ser paga pelo time e nem pela empresa.

Fred Luz foi desligado do Corinthians em fevereiro de 2025. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

A saída da empresa acontece dois dias depois do anúncio da reprovação das contas do Corinthians na gestão Augusto Melo por parte do conselho deliberativo da equipe. A ação de veto é referente à 2024, primeiro ano de gestão do presidente corintiano. No total, 130 conselheiros votaram contra e 73 a favor da aprovação das contas da diretoria da equipe

Mesmo diante desse cenário, o comunicado publicado pelo Corinthians afirma que o clube conta com uma equipe financeira qualificada e que dará continuidade ao trabalho iniciado pela empresa de consultoria.

- O clube conta atualmente com uma equipe financeira qualificada, que dará continuidade ao trabalho desenvolvido em conjunto com a consultoria nos últimos meses, assegurando a continuidade das iniciativas de governança e responsabilidade financeira - diz o texto.

A parceria entre a Alvarez & Marsal custava aos cofres corintianos cerca de R$ 300 mil mensais fixos, além de valores variáveis que dependiam dos serviços prestados pela empresa e por metas cumpridas - não especificadas no contrato. As informações são do portal Meu Timão. Além disso, duas parcelas fixas de R$ 250 mil foram pagas pelo Corinthians em julho e agosto de 2024 referentes aos serviços de diagnóstico.

Rescisão e turbulência política no Corinthians

O fim da parceria entre o Corinthians e a empresa de consultoria acontece em um momento conturbado para a gestão Augusto Melo e que envolve questões políticas internas do clube. Isso porque o ex-consultor Fred Luz, demitido no começo do ano, foi escolhido pelo próprio presidente para a prestação dos serviços.

Entretanto, a busca por estabilidade política dentro da própria equipe pesou na decisão de colocar fim à relação de Fred Luz com Augusto Melo. Entre as decisões tomadas pelo presidente também está o pedido de afastamento do então presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Jr.

Tuma foi afastado preventivamente do cargo no começo de abril após o Conselho de Ética e Disciplina alvinegro acatar a solicitação de Melo e do conselho. O afastamento, porém, ainda não é definitivo.