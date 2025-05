Héctor Hernández revela papo com Dorival e projeta futuro no Corinthians

Héctor Hernández marcou o gol da vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A vitória conquistada no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior paulista, foi um bom cartão de visita do atacante espanhol para Dorival Júnior, comandante do Timão.

O treinador poupou alguns titulares do Corinthians, entre eles, Yuri Alberto. Héctor Hernández ganhou uma oportunidade logo na estreia de Dorival Júnior. O espanhol contou que houve uma conversa com o comandante sobre a decisão do técnico.

— Ele falou para nós que precisava de todos os jogadores, que vamos ser importantes. Hoje, ele deu uma oportunidade para muitos jogadores que estavam tendo poucos minutos, e aproveitamos muito bem. A equipe foi muito competitiva — disse o atacante em entrevista na zona mista do estádio do Novorizontino.

Atacante do Timão marcou na vitória sobre o Novorizontino (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Recuperação e foco no futuro

Héctor Hernández marcou o seu segundo com a camisa do Corinthians. O centroavante vive uma boa fase desde o final do Paulistão, e deixou a sua marca contra o Bahia, no Brasileirão, e contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

No Corinthians desde 2024, o atacante relembrou o período de seca sob o comando de Ramón Díaz, e destacou a confiança adquirida após a conversa com Dorival Júnior.

— Foi um período que não foi fácil, mas tive a certeza de que meu momento chegaria, cedo ou tarde. Com Ramón e Emiliano também estava tendo minutos. Hoje, Dorival me deu a oportunidade de jogar como titular, me deu a confiança, falou comigo — falou o atleta.

Apesar do sucesso recente, Héctor Hernández evitou falar sobre a competição com Yuri Alberto por uma vaga como titular e colocou o bem do grupo como o seu objetivo pessoal no Corinthians.

— Meus objetivos? Penso que temos que mirar coletivamente. Os objetivos individuais vêm quando a equipe está bem. Meu objetivo é ajudar, sempre nos momentos que me necessitem. Sei que minha concorrência é muito boa. Todos queremos ser importantes — finalizou o atacante do Timão