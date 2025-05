Dorival Júnior mostrou a sua cara na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira (20), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. O treinador poupou titulares, mas apostou em um esquema tático com quatro meias e dois atacantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A mudança remete ao melhor momento de Ramón Díaz no Corinthians, quando o clube atuava com um losango no meio de campo, com Garro como armador. A formação foi usada na sequência de nove vitórias seguidas no último Brasileirão e nos clássicos do Paulistão desta temporada, conquistado pelo Timão.

Com Raniele e Carrillo poupados, Dorival Júnior apostou em um meio-campo com Maycon, Alex Santana, Charles e Breno Bidon. O treinador não repetiu o losango, mas fortaleceu o setor e conseguiu trazer solidez ao Corinthians na partida pela competição nacional.

continua após a publicidade

— Um jogador como o Charles não é basicamente um volante. Jogamos com um volante e dois meias, sendo um terceiro homem vindo de fora para dentro que era o Bidon. É muito difícil considerar os jogadores como volantes. O próprio Maycon era um segundo homem de meio de campo — justificou Dorival Júnior durante a coletiva de imprensa.

Dorival Júnior fez a sua estreia no comando do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Chances para um armador

Rodrigo Garro segue se recuperando de uma tendionopatia patelar no joelho direito. Enquanto o argentino não retorna aos gramados, o Corinthians segue sem um meia armador. Breno Bidon não fez essa função, atuando mais recuado, mas Dorival Júnior pode recorrer a outro jogador do elenco.

continua após a publicidade

Igor Coronado ficou a partida do banco de reservas. Com características de armação, o jogador não conseguiu aproveitar as oportunidades proporcionadas pela ausência de Rodrigo Garro. Dorival Júnior indicou que pode contar com o meia nas próximas partidas.

— Vamos dar tempo para que ele busque seu melhor e tenha oportunidades. Deixei claro que quero contar com o atleta, desde que ele me mostre em campo que está pedindo passagem. Confio muito que ele encontrará o melhor caminho. Vamos tirar o máximo de um atleta como esse — disse o treinador.

Próximo jogo

O Corinthians de Dorival Júnior volta a entrar em campo no próximo sábado (3), contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação.