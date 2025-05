Vampeta analisa estreia de Dorival Júnior no Corinthians

Dorival Júnior estreou no comando da equipe do Corinthians com vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, na última quarta-feira (30), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Durante o programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan", o ex-jogador Vampeta analisou a primeira partida do novo comando técnico da equipe paulista.

Para o ídolo da Fiel torcida, o Dorival Júnior estreou com o pé direito. Vampeta destacou o fato do Corinthians já ter passado aperto contra o Novorizontino, em um passado recente, e classificou a vitória como uma boa vantagem para a partida da volta, em Itaquera.

- O Dorival vai ter que corrigir muito essa defesa do Corinthians. Mas não tomou gol. Jogou com quatro volantes. Inclusive, não falta meia para jogar no clube. Quando o Corinthians joga lá, e enfrentou o Novorizontino pelo Campeonato Paulista, normalmente toma sufoco - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Porém, desta vez foi diferente. Construiu uma vantagem boa para o jogo de volta em Itaquera. O Dorival acabou de chegar, não deu tempo ainda de organizar e conhecer a fundo os jogadores… Começou com o pé direito - concluiu.

Dorival Júnior no Corinthians

O treinador assumiu o comando da equipe paulista após deixar a Seleção Brasileira, em abril deste ano. Ele substitui Ramón Díaz, que treinou a equipe alvinegra nos últimos nove meses.

O Corinthians de Dorival Júnior volta a entrar em campo no próximo sábado (3), contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação.

A definição da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil acontece no próximo dia 21 de maio. Na ocasião, o Corinthians volta a enfrentar o Novorizontino, em Itaquera, e terá a vantagem de jogar pelo empate para alcançar as oitavas de final do torneio nacional.