Dorival reconhece dificuldade, mas projeta reviravolta no Corinthians

Dorival Júnior fez a sua estreia pelo Corinthians na vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira (30), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o confronto, ainda no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o treinador falou sobre o momento da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O triunfo aconteceu após uma derrota amarga do Timão no Brasileirão. Na última rodada, o Corinthians foi goleado por 4 a 0 para o Flamengo, pela competição nacional. Dorival Júnior reconheceu o período complicado da equipe, mas demonstrou confiança em uma reviravolta.

— Temos que ter a consciência. É um momento de dificuldade, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades. Temos que enaltecer e observar que teve qualidade, comprometimento, padrão, equilíbrio. Acho que todos os componentes necessários para que tenhamos uma equipe competitiva — disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Dorival Júnior comandou o Timão na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Vitória importante

O Timão saiu na frente da disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A próxima partida será no dia 21 de maio, na Neo Química Arena. O Corinthians terá a vantagem do empate, e só perde a vaga em uma eventual derrota por dois gols de diferença. Dorival Júnior falou sobre o triunfo e desconversou sobre uma priorização do clube alvinegro na temporada.

— Sabemos que a equipe vai alternando, assim como todas do futebol brasileiro pela sequência, pelo número de jogos. Naturalmente, aquelas que conseguem passar de fase vão ter dificuldades ainda maiores, mas é tudo o que nós queremos: passar de fase para estarmos mais próximos de todas as competições.