Gustavo Henrique mira título do Corinthians na Copa do Brasil: ‘Torcida merece muito’

Nesta quarta-feira (6), o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque e confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão fechou o confronto com um placar agregado de 3 a 0, já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis Depay.

Corinthians faz 2 a 0 no Allianz e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil

O zagueiro Gustavo Henrique, autor do segundo gol, afirmou que o Timão agora segue forte na busca pelo título da competição.

— É uma grande vitória. Tenho que exaltar a Deus pela oportunidade de jogar um jogo grande como esse. Sabíamos que seria difícil, nos preparamos muito para esse jogo. Nosso rival direto, o maior rival. É continuar trabalhando. Passamos de fase, mas não fomos campeões ainda. Vamos buscar esse título que a nossa torcida merece muito — afirmou o defensor.

A equipe comandada por Dorival Júnior mostrou autoridade nos dois jogos do clássico e agora aguarda o sorteio da próxima fase, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília), para conhecer seu adversário nas quartas.

— O mental foi nosso diferencial. Sabíamos que ia ser equilibrado, sabemos da força que o Palmeiras tem na sua casa. Felizmente para nós, eles tiveram um jogador expulso, isso nos ajudou. Mesmo assim, a gente não deixou de se concentrar. Fizemos 1 a 0, buscamos o segundo gol e conseguimos — finalizou Gustavo Henrique.

Enquanto isso, o foco do Corinthians se volta novamente ao Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira, diante do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 19ª rodada da competição. A partida está marcada para as 20h.

