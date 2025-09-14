menu hamburguer
Gui Negão recebe cartão e amplia lista de desfalques do Corinthians

Centroavante foi advertido na segunda etapa

Gui Negão
imagem cameraCorinthians venceu o Fluminense por 1 a 0 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
00:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians saiu com a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro, mas volta com uma preocupação do Rio de Janeiro. Gui Negão recebeu cartão amarelo no duelo e está suspenso para o próximo compromisso do Timão pela competição.

O lance aconteceu no segundo tempo. Assim que recebeu a advertência, Gui Negão foi substituído para a entrada de Talles Magno. Destaque do Timão, o centroavante marcou quatro gols nos últimos seis jogos.

Dorival Júnior sofre para escalar a equipe nos últimos duelos. Nesta rodada, o treinador não pôde contar com seis jogadores por problemas médicos: Raniele, José Martínez, Charles, Carrillo, Memphis e Garro.

O argentino, inclusive, sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento no Maracanã. O meia foi cortado inclusive do banco de reservas. Dorival Júnior lamentou a perda dos atletas para o próximo duelo pelo Brasileirão.

— Estamos com um número grande de jogadores fora de combate, hoje infelizmente perdemos o Garro antes da partida, agora talvez não tenhamos, juntamente com Gui, que recebeu o terceiro cartão amarelo, estamos convivendo com uma situação inusitada, muitos problemas, procurando soluções dentro do grupo — disse o treinador em entrevista coletiva no Maracanã.

Gui Negão foi titular na vitória sobre o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

O clube alvinegro segue em sua sequência de desafios fora de casa. Após vencer o Fluminense no Rio de Janeiro, os comandados de Dorival Júnior terão um confronto contra o Sport, no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, em Recife, às 17h30 (de Brasília).

O Corinthians chegou a nona colocação após o triunfo no Rio de Janeiro. O Timão soma quatro jogos de invencibilidade contando Brasileirão e Copa do Brasil, com três vitórias e um empate. No primeiro turno, o clube alvinegro venceu o Sport por 2 a 1, na Neo Química Arena.

