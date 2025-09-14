O Corinthians venceu o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (13), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timão subiu para a nona colocação da tabela. Para a partida, Dorival Júnior precisou lidar com seis desfalques e enfrentou um Tricolor carioca misto, mas descansado. O treinador comemorou o triunfo, conquistado apesar da desvantagem física.

— Mais uma vez a gente se volta a quele assunto anterior, que já comentamos há um tempo atrás, nós tínhamos sete jogadores que atuaram na última partida, quando te falta energia, dois dias atrás estávamos decidindo uma vaga como Fluminense o fez, eles tiveram opção. de mudar muitas peças da equipe, e naturalmente teve uma vantagem física neste processo. Porém, acho que tivemos também, e fomos inteligentes na forma que atuamos, não sofremos tanto, mesmo sentindo em relação ao adversário — disse o treinador em entrevista coletiva no Maracanã.

Não foi uma grande atuação do Corinthians, que conseguiu o resultado em uma bola parada no segundo tempo, quando Matheuzinho cobrou falta na área, André Ramalho tentou cabecear e acabou enganado o goleiro Fábio.

Treinador do Timão falou após a vitória sobre o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Marca positiva

O Corinthians soma mais uma partida sem sofrer gols. A defesa do Timão só foi vazada apenas uma vez nos últimos quatro jogos, em que venceu três e empatou. Dorival Júnior valorizou a segurança da equipe e acredita que o time encontrou um caminho.

— Se não me falha a memória, em 26 partidas que aqui estou, em 13 delas não sofremos gol, cerca de 50%, são mais ou menos esse números. Se isso era uma problema sério, acredito que neste momento encontramos um caminho — declarou o treinador.

Próximo jogo

O clube alvinegro terá a semana livre para treinar antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), o Timão encara mais um jogo fora de casa, contra o Sport, em Recife, às 17h30 (de Brasília).