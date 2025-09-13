Renato é sincero sobre gol do Corinthians contra o Fluminense: ‘Sem querer’

O técnico Renato Gaúcho avaliou o lance da derrota do Fluminense por 1 a 0 para o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão. O único gol foi creditado a André Ramalho, mas a jogada gerou dúvidas: a falta cobrada por Matheuzinho pareceu entrar direto. Para o comandante tricolor, o lance foi fruto do acaso.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense: Igor Rabello aponta motivo de derrota para o Corinthians

— O Fluminense jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians teve mais sorte que o Fluminense. Nós tomamos um gol, uma indecisão nossa ali atrás. Um gol esquisito, diferente. Mas foi gol. E nós perdemos o jogo. Nós criamos mais oportunidades que o Corinthians, mas eles foram mais felizes do que a gente. O que eu costumo falar sempre, futebol é bola na rede. Então, tiveram um chute e é gol. Mais um gol que se fizeram, sem querer, mas é gol. E ganharam da gente. Agora, não é porque nós perdemos que não vou elogiar o meu time. Faltou um pouco mais, sim. Faltou até por causa do entrosamento entre eles. Mas não faltou a entrega do time. Então faz parte, a gente enfrentou, jogamos. Infelizmente, nós perdemos — disse Renato em entrevista coletiva após a partida.

O treinador do Flu destacou ainda a postura do time reserva, já que poupou dez jogadores de olho na partida contra o Lanús, terça-feira (16), pela Copa Sul-Americana. Mesmo com a derrota, o técnico elogiou o desempenho dos atletas que ganharam chance.

continua após a publicidade

– O Corinthians jogou quarta-feira também. Desde quem pudesse jogar, jogou, porque o Corinthians durante a semana agora não tem jogo. E na manhã de amanhã a gente treina. Segunda-feira a gente treina. Amanhã viaja para Buenos Aires para jogar na terça-feira. Não adianta ficar repetitivo aqui toda vez. Não adianta. A gente tem que segurar alguns jogadores, na maioria deles ou todos, porque a cada três vezes nós temos dois jogos. Não vou perder ninguém. Senão o Renato está dando sempre a mesma desculpa, que não é desculpa, é uma realidade, é um fato. Fluminense é o único clube que está disputando três competições. O Fluminense não vai ganhar todos os jogos. Hoje, mesmo assim, você falou que o Corinthians é satisfatório. Nós mudamos dez jogadores.

Com o resultado, o Fluminense segue estacionado no meio da tabela e agora volta todas as atenções para o torneio continental. O duelo contra os argentinos acontece às 21h30 (de Brasília), no estádio La Fortaleza, em Lanús, pela ida das quartas de final.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, durante partida contra o Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outras respostas:

Sobre poupar

– Nós estamos em três competições. A gente já conseguiu uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. No momento, a gente está disputando duas competições, porque uma nós já garantimos lá na frente. Hoje, eu poderia mesclar o time se não tivesse jogo na terça-feira. Você vê o desgaste… É que vocês não têm os números. Você tem que ver o desgaste que nós tivemos para enfrentar o Bahia, os jogadores. Por quê? Porque é meio esquema que a gente marcou praticamente individual o time do Bahia, e isso cansa, e isso desgasta muito o time. A gente precisava da vitória, nós conseguimos a vitória, justamente pela entrega do time. Então, eu falei com a maioria do grupo. Muitos estavam cansados, era impossível colocar os jogadores dentro do campo hoje. Dois jogadores queriam jogar. Mas no momento em que o jogador queria jogar é uma coisa. Todos eles querem jogar toda hora o tempo. Eles produzirem dentro do campo é outra história, bem diferente.

Entrosamento:

– Nos precipitamos em algumas jogadas. A defesa do Corinthians é bem entrosada, e o meu time não estava bem entrosado, justamente porque não tem sequência desses jogos todos os dias, toda hora a gente está mudando. E mesmo assim, o Fluminense criou muito mais que o Corinthians. Não tivemos situações claríssimas de gol, como você mesmo falou, que eu concordo.