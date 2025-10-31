menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tenta manter reação em casa após pior sequência desde rebaixamento

Timão enfrenta o Grêmio na Neo Química Arena

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 31/10/2025
06:30
(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O Corinthians encara o Grêmio no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Dorival Júnior buscam a terceira vitória consecutiva atuando como mandante na competição.

Nas duas últimas partidas que disputou ao lado de seu torcedor, o Timão bateu o Mirassol por 3 a 0, e o Atlético Mineiro por 1 a 0. Os triunfos encerraram a pior sequência do clube como mandante no Brasileirão desde 2007, ano em que foi rebaixado.

Foram sete partidas sem vencer no Brasileirão. O clube alvinegro ficou entre junho e setembro sem um resultado positivo atuando ao lado do seu torcedor.

Sequência negativa em casa

  • Corinthians 1 x 2 Flamengo - 29 de setembro
  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
  • Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
  • Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
  • Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
  • Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho

Reflexo na classificação

O momento ruim que o clube viveu no Brasileirão se reflete na tabela. O clube alvinegro é apenas o 14º melhor mandante da competição nacional, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um contraste com a campanha como visitante, na qual o Timão é o 7º melhor, com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

No geral, o time é o décimo colocado na tabela de classificação e quer engatar uma sequência de vitórias para ficar mais perto de uma vaga para a próxima Libertadores. O próximo adversário marca um confronto direto. O Grêmio é o 11º lugar, com os mesmos 39 pontos do Timão.

