Corinthians tenta manter reação em casa após pior sequência desde rebaixamento

O Corinthians encara o Grêmio no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Os comandados de Dorival Júnior buscam a terceira vitória consecutiva atuando como mandante na competição.

Nas duas últimas partidas que disputou ao lado de seu torcedor, o Timão bateu o Mirassol por 3 a 0, e o Atlético Mineiro por 1 a 0. Os triunfos encerraram a pior sequência do clube como mandante no Brasileirão desde 2007, ano em que foi rebaixado.

Foram sete partidas sem vencer no Brasileirão. O clube alvinegro ficou entre junho e setembro sem um resultado positivo atuando ao lado do seu torcedor.

Sequência negativa em casa

Corinthians 1 x 2 Flamengo - 29 de setembro

Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto

Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto

Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho

Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho

Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho

Timão busca uma sequência de vitórias como mandante (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Reflexo na classificação

O momento ruim que o clube viveu no Brasileirão se reflete na tabela. O clube alvinegro é apenas o 14º melhor mandante da competição nacional, com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Um contraste com a campanha como visitante, na qual o Timão é o 7º melhor, com quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas.

No geral, o time é o décimo colocado na tabela de classificação e quer engatar uma sequência de vitórias para ficar mais perto de uma vaga para a próxima Libertadores. O próximo adversário marca um confronto direto. O Grêmio é o 11º lugar, com os mesmos 39 pontos do Timão.