Gil virou alvo da torcida após falhar no gol que deu a vitória ao América-MG, na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após retornar dos treinos na Toca da Raposa, o zagueiro foi chamado de ''ex-jogador'' por um torcedor no saguão do hotel. O torcedor ainda disse que o defensor esta "roubando o Corinthians''.