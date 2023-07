- Eu não jogava sem dor tinha bastante tempo. Foi uma volta agora com mais tranquilidade, na outra tive que voltar não estando 100% mesmo sabendo dos riscos, mas era um momento que a gente precisava, decisão na Copa do Brasil. Talvez se eu fosse mais novo, pensando em Europa, não tivesse voltado, mas hoje penso somente no Corinthians e o clube precisou. Falei com o treinador, ele quis assumir a responsabilidade, eu também. Talvez por causa disso a gente tá vivo na Copa do Brasil. Não me arrependo. Voltei bem. Agora é dar continuidade ao trabalho - disse Renato, após a partida, na zona mista.