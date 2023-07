O Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 0 na noite deste domingo (9) e, ao abrir dez pontos de vantagem na liderança do Brasileirão nesta décima-quarta rodada, aumentou suas chances de conquistar a competição. Neste fim de semana, o Fluminense entrou no G4 e aumentou suas chances de ir para a Copa Libertadores. Do outro lado, Corinthians e Santos também "respiraram" na luta contra o rebaixamento ao vencerem Atlético-MG e Goiás, respectivamente.