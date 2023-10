A semana do Corinthians, que teve a demissão de Vanderlei Luxemburgo, terminou com derrota no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Para o zagueiro Gil, que é um dos líderes do elenco corintiano, é fundamental que o grupo coloque a cabeça no lugar para o duelo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (3). O confronto, que acontecerá na Arena Castelão, é o mais importante do ano para o Timão, pois vale vaga na final da Conmebol Sul-Americana.