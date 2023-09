Com dois gols de Calleri, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1 no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Se contar com a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que aconteceu na última semana, Dorival Júnior chega a terceira vitória consecutiva com a equipe. Após o resultado, o técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva diretamente do estádio do Morumbi, em São Paulo, palco do clássico. Acompanhe no vídeo acima!