Eles decidiram novamente! Destaques do São Paulo nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Rodrigo Nestor e Calleri foram fundamentais para a vitória do Tricolor no clássico contra o Corinthians, realizado na noite deste sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante argentino foi às redes duas vezes, tendo a participação do meia na construção das jogadas. O duelo aconteceu no estádio do Morumbi.

> ROMERO FEDE A CLÁSSICO: o paraguaio ainda não havia balançado as redes na atual passagem pelo Timão, que começou em janeiro, mas bastou dois minutos contra o São Paulo. Ele finalizou no canto esquerdo de Rafael e marcou um belo gol de fora da área.



> TOCA NO CALLERI... que é gol. E contra o Corinthians foram dois em um intervalo de seis minutos. O centroavante foi o nome da virada são-paulina no Majestoso.



> A DUPLA DECIDE: além de Calleri, Rodrigo Nestor foi novamente fundamental. O cara no título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo na última semana participou dos dois gols. Primeiro, sendo o responsável pela finalização desviada pelo centroavante argentino colocando no gol. No segundo, foi autor de um corta-luz impecável para o camisa 9 marcar.



> CABIA MAIS: se no primeiro tempo o São Paulo demorou para criar chances claras, no segundo o Tricolor empilhou. Foram, pelo menos, quatro grandes chances de gol. A maioria paradas no goleiro Cássio. Quando o Corinthians quis ir para cima, no fim do jogo, deu espaços para o Tricolor matar o jogo, mas o placar ficou mesmo no 2 a 1.



> INÍCIO DA ERA MANO NO TIMÃO: ainda que o treinador gaúcho não tenha ficado no banco, o primeiro jogo do Corinthians com o treinador tendo participado da preparação mostrou um time brigando mais, até com alguns excessos em determinados momentos, mas mais compactado. Ainda assim, com muitas falhas de posicionamento e erros bobos.