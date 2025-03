Garro treina sem restrições e deve ser novidade do Corinthians para final

O Corinthians se prepara para a decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O elenco do Timão teve uma folga de três dias e retornou aos treinamentos na quinta-feira (20). Uma novidade neste período foi a presença de Rodrigo Garro.

O jogador sofre com uma tendinopatia patelar no joelho direito e desfalcou o Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida da decisão. Rodrigo Garro não participou de alguns treinamentos naquela semana e, devido a outros fatores, como o gramado sintético, Ramón Díaz decidiu poupar o meia.

O atleta está treinando normalmente desde que o elenco se reapresentou e é esperança da comissão técnica para o confronto contra o Palmeiras. Ao todo foram três atividades, pois o grupo treinou em dois períodos nesta sexta-feira (21).

A ideia da comissão técnica é que o elenco treine até a data da decisão, sem folgas. O período sem atividades, possibilitado pela Data Fifa, foi crucial para Rodrigo Garro descansar e evitar o agravamento da lesão, já que o Corinthians sofre com um calendário apertado.

Volta ao time titular?

Romero entrou no lugar de Garro no jogo de ida. O Corinthians perdeu em poder de criação, mas o atacante paraguaio compensou com sua disposição defensiva, um aspecto muito elogiado por Ramón Díaz após a vitória do Timão.

A tendência é que Rodrigo Garro retorne ao time titular. O jogador foi um dos destaques da semifinal, quando marcou na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena, garantindo a vaga do clube alvinegro na decisão.

Garro marcou na semifinal contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

O grupo volta a treinar na manhã deste sábado. Na quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e contará apenas com a presença da Fiel, por determinação do Ministério Público de São Paulo, que, desde 2016, permite somente torcida mandante em clássicos na capital.