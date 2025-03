Corinthians estuda ações de marketing para decisão do Paulistão

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Por decisão do Ministério Público de São Paulo, que vigora desde 2016, o estádio terá apenas torcedores do Timão, devido à imposição de torcida única em clássicos na capital paulista.

Com a presença da Fiel, a direção do Corinthians estuda ações de marketing para a decisão. A inspiração foi a vitória do Timão sobre o Flamengo por 2 a 1, no dia 1 de setembro do último ano, data que marca o aniversário do clube alvinegro.

Na ocasião, o marketing do Corinthians promoveu um mosaico no setor leste da Neo Química Arena em homenagem aos 114 anos do clube alvinegro, destacando grandes momentos da equipe dentro e fora de campo. Vinicius Manfredi, superintendente de marketing do Timão, falou sobre possíveis ativações.

— É um jogaço. A gente tem todo cuidado. Estamos discutindo isso desde o dia seguinte da semifinal. Nos reunimos com os patrocinadores, entendendo também os movimentos que as organizadas querem fazer no setor norte. A ideia é fazer um ambiente caldeirão. Lembro muito do jogo de aniversário com o Flamengo, era um jogo delicado e foi muito legal o que a gente fez - disse em entrevista ao Poropopod, da Corinthians TV.

Corinthians venceu o Palmeiras no jogo de ida da decisão do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Olho na decisão

O Timão venceu o jogo de ida contra o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, e pode empatar para ser campeão. Vinicius Manfredi enfatizou que as ações não podem soar como uma provocação ao rival, e assim, sofrer de motivação para o rival do Corinthians.

— Estamos tentando construir um ambiente tão forte quanto aquele. É um jogo super importante e desafiador. A gente não pode, em nenhum momento, promover qualquer coisa que possa servir outro lado, utilizar como motivação — concluiu Vinicius Manfredi.