Garro tenta encerrar jejum e ser decisivo pelo Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians se prepara para a decisão contra o Athletico, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e uma das atenções da equipe está voltada para Rodrigo Garro. O meia argentino vive uma seca de gols na atual temporada. A última vez que o argentino foi às redes aconteceu no dia 9 de março, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Santos.

continua após a publicidade

Veja a logística do Corinthians para contar com convocados na Copa do Brasil

Ao todo em 2025, soma 25 jogos, 1.764 minutos disputados, um gol e quatro assistências. Porém, desde o jogo contra o Santos, Garro entrou em campo em 17 partidas sem marcar, mas contribuiu com três assistências, diante de Barcelona de Guayaquil, Palmeiras e Vasco. Em diferentes recortes de jogos, distribuiu passes decisivos e manteve sua relevância na construção das jogadas, mesmo sem ser protagonista no placar. Sua presença garante ritmo, cadência e visão de jogo, fundamentais para o equilíbrio entre defesa e ataque.

Esse cenário aumenta ainda mais a pressão sobre Rodrigo Garro, que chega para o duelo como peça-chave do meio-campo corintiano. O argentino segue sendo a principal esperança de Dorival para dar criatividade ao Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os números revelam uma queda em relação à temporada passada, mas reforçam sua importância como articulador ofensivo. O contraste com 2024 explica a expectativa sobre seu desempenho. No último ano, Garro foi protagonista absoluto: disputou 62 partidas, marcou 13 gols e deu 14 assistências. Além disso, criou 16 grandes chances e manteve média próxima de três passes decisivos por jogo, números que o colocaram como um dos principais armadores do futebol brasileiro. A diferença entre as temporadas deixa claro o quanto o Corinthians depende de sua recuperação para seguir competitivo.

O momento da retomada pode ser nesta quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians tem a vantagem após vencer a ida em Curitiba por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar. Caso seja derrotado por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já uma derrota por dois ou mais gols elimina o time. O classificado enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal, confronto que será decidido no Mineirão após vitória da Raposa por 2 a 0 no primeiro jogo.

continua após a publicidade