O Corinthians se prepara para o confronto contra o Athletico Paranaense, na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior aguarda o retorno dos cinco convocados do Timão.

continua após a publicidade

Os jogadores do Corinthians convocados para as suas seleções

Memphis (Holanda) Hugo Souza (Brasil) Félix Torres (Equador) Romero (Paraguai) José Martínez (Venezuela)

Data Fifa

Memphis foi titular da Holanda no empate por 1 a 1 com a Polônia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O jogador deu uma assistência para o gol de Dumfries e foi elogiado pelo desempenho. A próxima partida de sua seleção será no domingo (7), contra a Lituânia.

Hugo Souza esteve no banco na vitória do Brasil por 3 a 0 contra o Chile, nesta terça-feira (4). Além do brasileiro, Romero também não saiu da reserva no empate por 0 a 0 com o Equador, que garantiu uma vaga de sua seleção na Copa do Mundo. Por outro lado, Félix Torres entrou aos 39 minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

Recuperado de uma fratura na mão esquerda, José Martínez cumpriu suspensão na derrota da Venezuela por 3 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. Titular da equipe, o volante deve voltar ao time no duelo contra a Colômbia, em Caracas, pela última rodada do torneio. A seleção venezuelana ocupa a sétima colocação e depende apenas de si para garantir vaga na repescagem.

A última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será disputada na terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília). O Brasil enfrenta a Bolívia em El Alto, o Equador recebe a Argentina em Guayaquil, o Paraguai encara o Peru em Lima, e a Venezuela joga contra a Colômbia em Caracas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis defende a Seleção da Holanda nesta Data Fifa (Foto: X / Federação da Holanda)

Previsão de retorno

O Corinthians irá fretar um avião para trazer Hugo Souza diretamente à São Paulo. O goleiro chegará na madrugada da quarta-feira (10), e deve reforçar o Corinthians no confronto contra o Athletico Paranaense.

Memphis deve se apresentar na terça-feira (9) e ainda pode participar de um treino antes do duelo decisivo. Os demais jogadores retornam na quarta-feira (10), dia da partida, e dependerão de avaliação da comissão técnica. A princípio, a ideia é poupar os atletas que atuaram por suas seleções na última rodada, visando preservar a parte física.