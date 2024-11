O Corinthians encara o Vitória neste sábado (9), às 16h30, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Leão é o 12º colocado na tabela, seguido pelos paulistas. Mais do que um confronto direto pela Sul-Americana, o jogo é o primeiro encontro entre os times após críticas públicas do presidente do Rubro-Negro baiano aos gastos do clube alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Realidades econômicas opostas: entenda abismo entre Corinthians e Vitória

Na janela do meio de ano, o Corinthians contratou nove jogadores. Entre eles, Memphis Depay. Com contrato válido por três anos, o holandês custará cerca de R$ 70 milhões aos cofres do clube alvinegro. Parte desse valor, cerca de R$ 57 milhões, será de responsabilidade da patrocinadora máster do Timão, a casa de apostas Esportes da Sorte.

Com uma dívida avaliada em R$ 2,3 bilhões, o Timão se tornou alvo de críticas de dirigentes pelo Brasil, que cobram um fair-play financeiro. Em agosto deste ano, Fábio Mota, presidente do Vitória, apontou que o clube baiano estava sendo prejudicado na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

continua após a publicidade

- Não têm fair play. Esse é o problema. O Corinthians contratou jogador para pagar R$ 3 milhões por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso, não consegue pagar o salário do mês e deve mais de R$ 2,5 bilhões. Isso é o futebol brasileiro. Essa loucura tem que acabar. Alguém tem que ser responsabilizado, tem que ter fair play. Tudo no Brasil tem lei. No futebol não tem. Isso é loucura - disse o presidente em entrevista coletiva.

Relação entre os clubes

Em entrevista ao LANCE!, Fábio Mota negou um problema institucional entre os clubes após as fortes declarações feitas em agosto, mas reiterou que é um defensor da instauração do fair-play financeiro no futebol brasileiro.

continua após a publicidade

- Da minha parte não há rusgas. A declaração que dei eu continuo mantendo, sou a favor do fair-play financeiro, acho que o futebol brasileiro perde em dois aspectos, tanto na falta do fair-play quanto na profissionalização dos árbitros. É algo inconcebível que uma liga como a nossa, uma das mais fortes do mundo, não tenha a regra do fair-play financeiro, pois isso traz equilibro ao campeonato - disse o presidente do Vitória ao LANCE!

Fábio Mota também falou sobre o confronto entre as equipes, que coloca frente a frente o 12º e 13º colocados do Campeonato Brasileiro. O mandatário do Vitória negou que a partida deste sábado tenha um 'sabor especial'.

- Para mim são três pontos como qualquer outro jogo. O único gosto especial é que a gente chega a 41 pontos e elimina praticamente a chance de cair. Agora, enfrentar o Corinthians é como jogar com qualquer outro time, neste segundo turno nada foi fácil, então não tem nada de diferente.

O Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, na Neo Química Arena, pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Críticas à arbitragem

A entrevista ocorreu após o empate por 2 a 2 do Vitória com o Cruzeiro, no Barradão. O jogo ficou marcado por uma reclamação do time baiano no segundo gol da equipe mineira, feito por Dinneno. O dirigente reclama que no início da jogada, Matheus Henrique dominou a bola com a mão, um lance revisado e aprovado pelo VAR.

Fábio Mota fez críticas públicas à arbitragem e questionou um possível favorecimento dos juízes aos times grandes na luta contra o rebaixamento.

- É vergonhoso, o Cruzeiro, o Corinthians e o Fluminense não precisam disso para não caírem. Será que é para o Vitória cair, por ser o time com menor investimento? É isso que precisamos saber - declarou o presidente.

Em nota oficial, o Corinthians rebateu as declarações e cobrou responsabilidade do presidente do Vitória.

- O Sport Club Corinthians Paulista repudia as declarações recentes do presidente do Esporte Clube Vitória que, de forma lamentável, insinuou que o Corinthians está recebendo favorecimentos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte - comunicou o clube paulista em seus canais oficiais.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Último Corinthians x Vitória

Em julho deste ano, o Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, na Neo Química Arena. A partida foi realizada no dia 4 de julho. Garro, duas vezes, e Giovani marcaram os gols do Timão, enquanto Alerrandro fez os dois tentos do clube baiano.

Neste sábado (9), o Timão encara o Vitória, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.