Joia do Chelsea promete jogar no Corinthians no futuro

Andrey Santos, 20 anos, é uma promessa do futebol brasileiro. Revelado pelo Vasco da Gama, se transferiu ao Chelsea e atualmente se destaca no Campeonato Francês, pelo Strasbourg. Apesar da identificação com a equipe carioca, o volante revelou que pode defender o Corinthians quando voltar ao Brasil.

O jogador não possui uma ligação de torcedor com o clube alvinegro, mas revelou que o desejo de um dia vestir a camisa do Timão é por uma promessa romântica.



- Claro que em um retorno, mais para frente, priorizo o Vasco. Mas fiz uma promessa para a minha esposa de jogar no time dela: o Corinthians - disse o jogador em entrevista à “Cazé TV”.

O volante pertence ao Chelsea, mas neste ano, foi emprestado ao Strasbourg para adquirir experiência. Andrey Santos está se destacando no início do Campeonato Francês. O jogador marcou cinco gols e deu uma assistência nas primeiras nove rodadas.

Com uma campanha modesta, o Strasbourg ocupa a décima colocação na competição francesa. O jogador busca se consolidar na equipe para retornar ao Chelsea, clube no qual possui contrato até o final de 2030.

Carreira na Seleção

Andrey Santos passou por todas as categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador foi titular na equipe que disputou a Copa do Mundo Sub-20, no ano passado, disputada na Argentina. Na competição, o Brasil foi eliminado para Israel nas quartas de final após derrota por 3 a 2.

No time principal, Andrey Santos foi convocado por Ramón Menezes e esteve em campo na derrota do Brasil para o Marrocos por 2 a 1, em amistoso disputado em março de 2023.