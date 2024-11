Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians nesta temporada. O atacante marcou 25 gols em 52 jogos e registrou seu ano mais goleador da carreira. Diante deste sucesso, o presidente do Timão, Augusto Melo, negou uma saída do jogador e garantiu sua permanência no próximo ano.

- Saindo para onde? Não tem isso não. A gente conta com ele no projeto 2025. É uma peça fundamental, não sei de onde tiraram isso - disse o mandatário corinthiano em entrevista para o canal oficial do clube, na última terça-feira (5).

O atacante de 23 anos possui contrato com o Corinthians até o final de 2027. Apesar do longo compromisso, o jogador tem um histórico de assédio por clubes europeus e esteve perto de sair do clube alvinegro neste.

Em agosto deste ano, a diretoria do clube alvinegro recebeu uma proposta do Southampton, clube do futebol inglês, para contar com o atacante. Segundo informações do UOL, a oferta oferecia R$ 18 milhões pelo empréstimo de um ano e dobrava o valor em caso de compra após o período pré-estabelecido.

O Corinthians recusou a proposta. Entretanto, Yuri Alberto admitiu que naquele momento, em que vivia uma má fase e era bastante criticado pela Fiel, pensou em sair do Timão.

- Teve momento em que queria muito sair. Tivemos conversa interna aqui. Agradeço o apoio, o presidente confia no meu trabalho. Estava em um momento frágil e de cobrança alta, isso tem me preparado bastante. Isso me torna cascudo, tem me dado força, creio que teremos muitas coisas até o fim da temporada - disse o atacante em setembro, durante entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians nesta temporada(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Destaque do Corinthians

Na 13ª colocação do Brasileirão, o Timão enfim respirou no Brasileirão após uma luta incessante contra o rebaixamento. Apesar do risco ainda existente, clube alvinegro abriu quatro pontos para o Athletico Paranaense, clube que abre a zona da degola.

Com nove gols, Yuri Alberto é o artilheiro do Timão na competição nacional e o terceiro maior goleador de toda a competição.

Próximo jogo

Em 13º colocado no Brasileirão, o Corinthians busca garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Neste sábado (9), o Timão encara o Vitória, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.