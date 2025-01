‘Força máxima’ decepciona e Ramón Díaz indica volta de rodízio no Corinthians

No primeiro jogo com 'força máxima', o Corinthians saiu derrotado para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, na noite deste domingo (26). Desde a reapresentação do clube alvinegro, no dia 7 de janeiro, Ramón Díaz preparou o retorno dos titulares que terminaram o último Brasileirão para o primeiro clássico do ano.

Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o técnico argentino rodou o elenco, escalando dois times que se revezavam nos jogos. Apenas Memphis e Hugo Souza ainda não haviam estreado como titulares até o duelo contra o São Paulo. A estratégia teve um bom desempenho e o Corinthians venceu as partidas por 2 a 1 contra RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa,

— Vínhamos bem com a rotação. Temos nove pontos, estamos lá em cima, e é impossível que joguem todos os jogos do Paulista. Os dois grupos podem jogar e os que estarão melhor fisicamente vão jogar — disse Ramón Díaz em coletiva após a partida.

Memphis foi titular pela primeira vez no Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Destaques de fora

O rodízio permitiu que atletas considerados reservas se destacassem nas primeiras rodadas do Paulistão. São os casos do zagueiro João Pedro Tchoca e do centroavante Pedro Raul, que marcaram um gol cada na competição e foram titulares nas vitórias do Timão no início da temporada.

Os jogadores não estiveram em campo no Majestoso. O zagueiro foi preterido para a entrada de Cacá na equipe titular, e Pedro Raul sequer foi relacionado para o confronto e ficou fora do banco de reservas. O auxiliar do Timão, Emiliano Díaz, foi enfático ao falar sobre a ausência do atacante.

— Temos que escolher um ou outro (em referência a Héctor Fernández). Foi isso — falou o argentino em coletiva no Morumbis.

Próximo jogo do Corinthians

O clube alvinegro volta a jogar pelo Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (22). Em Campinas, no interior de São Paulo, o Timão encara a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h30 (de Brasília), na quinta rodada da competição estadual.