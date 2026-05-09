Gustavo Henrique se firma como zagueiro artilheiro no Corinthians

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Autor do gol do Corinthians no empate em 1 a 1 contra o Santa Fe, na última quarta-feira (06), pela Libertadores, Gustavo Henrique voltou a ser decisivo com a camisa alvinegra. O zagueiro garantiu a classificação do Timão à próxima fase da competição continental e ainda alcançou uma marca importante em sua trajetória pelo clube, consolidando a boa fase ofensiva vivida desde a última temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com o gol marcado diante da equipe colombiana, Gustavo Henrique chegou aos 10 gols pelo Corinthians e superou os oito anotados durante a passagem pelo Flamengo. O defensor também se aproxima dos números alcançados no Santos, clube em que balançou as redes 13 vezes, embora tenha precisado de bem mais partidas para isso.

Pelo Santos, Gustavo Henrique disputou 215 jogos para marcar 13 gols. No Corinthians, alcançou 10 gols em apenas 97 partidas. Na prática, o zagueiro precisou de cerca de 68 jogos a menos para atingir a marca de 10 gols com a camisa alvinegra, uma redução aproximada de 41% no número de partidas em relação ao desempenho no clube santista.

continua após a publicidade

Além de Corinthians, Flamengo e Santos, o defensor também passou por Fenerbahçe e Real Valladolid. No futebol turco, marcou três gols, enquanto na Espanha balançou as redes uma vez. Ao todo, Gustavo Henrique soma 35 gols na carreira profissional.

Números de Gustavo Henrique pelos clubes no Brasil (Foto: Arte Lance!/Gemini)

Média de gols

Corinthians: 97 jogos, 10 gols — média de 0,10 gol por jogo Flamengo: 88 jogos, 8 gols — média de 0,09 gol por jogo Santos: 215 jogos, 13 gols — média de 0,06 gol por jogo

Entre os zagueiros mais goleadores do país

Os números recentes ajudam a explicar a eficiência ofensiva do zagueiro. Entre os defensores que atuam no futebol brasileiro desde janeiro de 2025, Gustavo Henrique aparece entre os principais goleadores. Com oito gols em 62 partidas no período, o jogador do Corinthians registra média de 0,13 gol por jogo, ficando atrás apenas de Alisson, do Caxias e Água Santa, que possui média de 0,15.

continua após a publicidade

Na lista dos zagueiros mais goleadores desde janeiro de 2025, aparecem ainda Gustavo Gómez, do Palmeiras, com nove gols em 80 jogos e média de 0,11; Rodrigo Fagundes, do Criciúma, com sete gols em 67 partidas e média de 0,10; além de Léo Pereira, do Flamengo, que soma sete gols em 82 jogos, com média de 0,08 por confronto.

Zagueiros no futebol brasileiro com mais gols desde janeiro de 2025:

Gustavo Gómez (Palmeiras) - 9 gols - 80 jogos: média de 0,11 gols por jogo Gustavo Henrique (Corinthians) - 8 gols - 62 jogos: média de 0,13 gols por jogo Alisson (Caxias/Água Santa) - 7 gols - 47 jogos: média de 0,15 gols por jogo Rodrigo Fagundes (Criciúma) - 7 gols - 67 jogos: média de 0,10 gols por jogo Léo Pereira (Flamengo) - 7 gols - 82 jogos: média de 0,08 gols por jogo

Números de Gustavo Henrique pelo Corinthians

Desde que chegou ao Corinthians, Gustavo Henrique disputou 97 partidas, sendo 93 como titular. Além dos 10 gols e três assistências, o defensor apresenta números consistentes defensivamente e na saída de bola. O zagueiro registra 90% de acerto no passe, média de 42,2 passes certos por jogo e 21 passes decisivos.

Na parte defensiva, soma 0,9 desarme, 0,9 interceptação e 5,3 cortes por partida, além de 66% de eficiência nos duelos e 73% de aproveitamento nas bolas aéreas. A regularidade também aparece na avaliação individual, com nota média 7,17 no Sofascore.

Na temporada de 2026, o camisa 13 vive um dos melhores momentos da carreira. Em 23 jogos, todos como titular, Gustavo Henrique marcou quatro gols e distribuiu duas assistências. O defensor ainda elevou o aproveitamento nos passes para 92% e passou a registrar média de 46,3 passes certos por jogo.

Nos duelos aéreos, alcançou 76% de eficiência, além de média de 4,8 disputas vencidas por partida. O desempenho rende ao zagueiro nota 7,35 no Sofascore.

Gustavo Henrique pelo Corinthians

97 jogos (93 titular) 10 gols 3 assistências 90% de acerto no passe 42,2 passes certos por jogo 21 passes decisivos 0,9 desarmes por jogo 0,9 interceptações por jogo 5,3 cortes por jogo 2,4 bolas recuperadas por jogo 66% de eficiência nos duelos 4,5 duelos ganhos por jogo 73% de eficiência nos duelos aéreos 0,8 faltas por jogo 25 cartões amarelos 1 cartão vermelho Nota Sofascore 7,17

Gustavo Henrique se tornou um dos destaques ofensivos do Corinthians (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)

Destaque na Libertadores

Os números na Libertadores de 2026 chamam ainda mais atenção. Em quatro partidas disputadas, Gustavo Henrique marcou três gols e deu uma assistência, tornando-se uma das peças decisivas do Corinthians na competição continental.

O defensor apresenta 82% de eficiência nas bolas aéreas, 76% de aproveitamento nos duelos e média de 7,5 cortes por jogo. Com atuações decisivas tanto defensivamente quanto no ataque, o zagueiro possui nota média 8,28 no Sofascore na atual edição do torneio.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Recentemente, após a vitória do Corinthians sobre o Peñarol, pela Libertadores, o técnico Fernando Diniz exaltou o desempenho de Gustavo Henrique e afirmou que o zagueiro atua em nível de Seleção Brasileira.

— O Gustavo Henrique é outro com quem é um prazer trabalhar. É um jogador com nível muito alto. Acho que, com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes para o futebol brasileiro, teria chance de jogar a próxima Copa do Mundo — disse o treinador.

Gustavo Henrique na Libertadores 2026

4 jogos (4 titular) 3 gols 1 assistência 92% de acerto no passe 48,8 passes certos por jogo 2 passes decisivos 1,3 desarmes por jogo 1,3 interceptações por jogo 7,5 cortes por jogo 1,0 bolas recuperadas por jogo 76% de eficiência nos duelos 4,0 duelos ganhos por jogo 82% de eficiência nos duelos aéreos 0,3 faltas por jogo Nota Sofascore 8,28

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.