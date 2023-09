- Sou Corinthians desde a primeira passagem do meu pai pelo clube, e o que eu posso me limitar a dizer com o coração bem triste como corintiana sobre o CLUBE é: A INSTITUIÇÃO CORINTHIANS está bem abaixo dos interesses particulares de alguns. Uma pena, pois quem ama o Corinthians fica a mercê de interesses particulares - postou Vanusa.