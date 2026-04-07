Fernando Diniz no Corinthians: relembre trajetória e desempenho nos gigantes do Brasil

Treinador assume o Timão com experiência em clubes de ponta e com novos desafios

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
04:00
Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folhapress)
Fernando Diniz assumiu o comando do Corinthians (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folhapress)
O Corinthians acertou a contratação do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. Aos 52 anos, o treinador terá sua primeira experiência à frente da equipe do Parque São Jorge, mas já carrega bagagem no futebol paulista.

Diniz iniciou sua carreira após encerrar a trajetória como jogador em 2008, comandando o Votoraty-SP até 2010. No período, conquistou a Série A3 do Campeonato Paulista e a Copa Paulista de 2009, garantindo a participação da equipe na Copa do Brasil de 2010, onde foi eliminado na segunda fase pelo Grêmio. Em seguida, assumiu o Paulista-SP, repetindo o sucesso na Copa Paulista e conquistando o bicampeonato do torneio.

Fernando Diniz passou ainda por clubes como Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Paraná Clube e Oeste, acumulando experiências em diferentes divisões do futebol brasileiro.

Essas passagens ajudaram a consolidar seu estilo de jogo ofensivo e a formar equipes com proposta diferente e criar o perfil que hoje conhecemos do treinador.

Fernando Diniz como treinador

  1. 721 jogos
  2. 301V | 188E | 232D
  3. 50.4% de aproveitamento
  4. 1066 gols marcados (1.5 por jogo)
  5. 861 gols sofridos (1.2 por jogo)

Títulos de Fernando Diniz como treinador

  • Libertadores 2023
  • Recopa Sul-Americana 2024
  • Carioca 2023
  • Paulista A3 2009
  • Copa Paulista 2009 e 2010
Diniz foi campeão no Fluminense (Foto: Rudy Trindade / Folhapress)
Crescente na carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

Athletico

  1. 21 jogos
  2. 5V - 7E - 9D
  3. 34.9% aproveitamento
  4. 25 gols
  5. 27 gols sofridos

Fluminense

  1. 188 jogos
  2. 91V - 41E - 56D
  3. 55.7% aproveitamento
  4. 304 gols
  5. 202 gols sofridos

São Paulo

  1. 75 jogos
  2. 34V - 21E - 20D
  3. 54.7% aproveitamento
  4. 117 gols
  5. 86 gols sofridos

Santos

  1. 27 jogos
  2. 10V - 7E - 10D
  3. 45.7% aproveitamento
  4. 29 gols
  5. 29 gols sofridos

Vasco

  1. 65 jogos
  2. 20V - 18E - 27D
  3. 40.0% aproveitamento
  4. 82 gols
  5. 90 gols sofridos

Cruzeiro

  1. 18 jogos
  2. 4V - 7E - 7D
  3. 35.2% aproveitamento
  4. 15 gols
  5. 21 gols sofridos

Brasil

  1. 6 jogos
  2. 2V - 1E - 3D
  3. 38.9% aproveitamento
  4. 8 gols
  5. 7 gols sofridos

