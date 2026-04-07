Fernando Diniz no Corinthians: relembre trajetória e desempenho nos gigantes do Brasil
Treinador assume o Timão com experiência em clubes de ponta e com novos desafios
O Corinthians acertou a contratação do técnico Fernando Diniz para a sequência da temporada. Aos 52 anos, o treinador terá sua primeira experiência à frente da equipe do Parque São Jorge, mas já carrega bagagem no futebol paulista.
Diniz iniciou sua carreira após encerrar a trajetória como jogador em 2008, comandando o Votoraty-SP até 2010. No período, conquistou a Série A3 do Campeonato Paulista e a Copa Paulista de 2009, garantindo a participação da equipe na Copa do Brasil de 2010, onde foi eliminado na segunda fase pelo Grêmio. Em seguida, assumiu o Paulista-SP, repetindo o sucesso na Copa Paulista e conquistando o bicampeonato do torneio.
Fernando Diniz passou ainda por clubes como Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Paraná Clube e Oeste, acumulando experiências em diferentes divisões do futebol brasileiro.
Essas passagens ajudaram a consolidar seu estilo de jogo ofensivo e a formar equipes com proposta diferente e criar o perfil que hoje conhecemos do treinador.
Fernando Diniz como treinador
- 721 jogos
- 301V | 188E | 232D
- 50.4% de aproveitamento
- 1066 gols marcados (1.5 por jogo)
- 861 gols sofridos (1.2 por jogo)
Títulos de Fernando Diniz como treinador
- Libertadores 2023
- Recopa Sul-Americana 2024
- Carioca 2023
- Paulista A3 2009
- Copa Paulista 2009 e 2010
Crescente na carreira de Fernando Diniz
Fernando Diniz ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.
Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.
Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.
Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.
Athletico
- 21 jogos
- 5V - 7E - 9D
- 34.9% aproveitamento
- 25 gols
- 27 gols sofridos
Fluminense
- 188 jogos
- 91V - 41E - 56D
- 55.7% aproveitamento
- 304 gols
- 202 gols sofridos
São Paulo
- 75 jogos
- 34V - 21E - 20D
- 54.7% aproveitamento
- 117 gols
- 86 gols sofridos
Santos
- 27 jogos
- 10V - 7E - 10D
- 45.7% aproveitamento
- 29 gols
- 29 gols sofridos
Vasco
- 65 jogos
- 20V - 18E - 27D
- 40.0% aproveitamento
- 82 gols
- 90 gols sofridos
Cruzeiro
- 18 jogos
- 4V - 7E - 7D
- 35.2% aproveitamento
- 15 gols
- 21 gols sofridos
Brasil
- 6 jogos
- 2V - 1E - 3D
- 38.9% aproveitamento
- 8 gols
- 7 gols sofridos
