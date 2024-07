Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 22:24 • São Paulo (SP)

Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz jogou um "balde de água fria" na contratação de Balotelli pelo clube. Segundo os comentaristas do Lance!, durante a Live Mercado da Bola, o Timão não deveria investir no atacante italiano. Veja o corte no vídeo acima!

Balotelli está livre no mercado e conversa com o Corinthians (Foto: AFP)

Segundo o jornalista Lucas Gomes, não teria sentido o Corinthians contratar Balotelli devido aos altos custos da operação. O centroavante chegaria com um salário de quase R$ 2 milhões mensais. Ainda de acordo com o comentarista, o jogador também não deveria aceitar o projeto alvinegro.

Para o repórter João Brandão, Balotelli seria um dos piores atacantes da Série A do Brasileirão. Segundo ele, exemplos como Pedro, Flaco López e Isidro Pitta, que estão em alta, são melhores do que o italiano atualmente. Até Gabigol, que não vive boa fase no Flamengo, seria melhor do que Balotelli.

Ramón Díaz não quer Balotelli no Corinthians

Ramón Díaz comentou sobre a possibilidade de Mario Balotelli chegar ao Corinthians. Durante coletiva de apresentação nesta segunda-feira (15), no CT Joaquim Grava, o profissional afirmou que nunca discutiu o nome do atacante italiano com o presidente Augusto Melo.

- Estamos aqui com o presidente e nenhum momento se falou de Balotelli. O que vi de fora que se falou muito, mas não a nível institucional. É simples. Para nós, não está nos planos para o futuro - disse.