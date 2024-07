Ramón Díaz, técnico do Corinthians, bate o martelo sobre contratação de Balotelli

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:30 • São Paulo (SP)

Novo técnico do Corinthians, Ramón Díaz comentou sobre a possibilidade de Mario Balotelli chegar ao clube. Durante coletiva de apresentação nesta segunda-feira (15), no CT Joaquim Grava, o profissional afirmou que nunca discutiu o nome do atacante italiano com o presidente Augusto Melo.

- Estamos aqui com o presidente e nenhum momento se falou de Balotelli. O que vi de fora que se falou muito, mas não a nível institucional. É simples. Para nós, não está nos planos para o futuro - disse Ramón Díaz.

Balotelli foi oferecido ao Corinthians por intermédio de Claudinei Alves, diretor das categorias de base. Após contatos iniciais, a diretoria do clube chegou a se reunir com representantes do atleta para entender os moldes da negociação. No entanto, o Timão não chegou a enviar uma proposta oficial pelo atacante de 33 anos.

De acordo com Claudinei, Balotelli solicitou um contrato válido por duas temporadas e com salário anual de 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões, na cotação atual), além de 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões) em luvas. Com isso, o "pacote" custaria cerca de 2 milhões por mês aos cofres do clube.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico, e Ramón Díaz, novo treinador do Corinthians (Foto: Luis Fernando Carrijo)

Corinthians no mercado

Distante de Balotelli, o Corinthians já tem quatro reforços acordados nessa janela de transferências: Hugo Souza, André Ramalho, Alex Santana e Charles. No entanto, apenas o goleiro Hugo foi anunciado oficialmente pelo clube paulista.

O trio já acertou os detalhes finais com a diretoria corintiana e a tendência é que os jogadores fiquem à disposição da comissão técnica comandada por Ramón Díaz para o duelo contra o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro