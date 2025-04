Luxemburgo reprova postura de Vegetti em Corinthians x Vasco

Vanderlei Luxemburgo reprovou a postura do atacante Pablo Vegetti, do Vasco, em derrota para o Corinthians. O Cruzmaltino perdeu o confronto contra a equipe paulista por 3 a 0, neste sábado (5), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista pós-jogo, o argentino se envolveu em uma polêmica.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao deixar o campo, Vegetti falou sobre o desempenho do Vasco na derrota. O camisa 99 engrossou o tom para criticar o desempenho da equipe no confronto. Determinada postura foi condenada por Luxemburgo durante a transmissão da "Amazon Prime".

- Não concordo com a postura do Vegetti. Dentro do futebol tem uma coisa que treinador não pode queimar o jogador na entrevista, assim como jogador também. Ainda mais uma liderança, que tem voz ativa dentro do vestiário e é uma referência - iniciou o ex-treinador, antes de completar.

continua após a publicidade

- Essas coisas precisam ser revolvidas dentro do vestiário e não expostas publicamente. Porque agora, a bagunça continua. Se ela estava do jeito que estava, vai piorar - concluiu.

➡️ Torcida do Vasco questiona atitude de Carille: ‘Parece até piada’

O que disse Pablo Vegetti?

- Aqui tem uma equipe, um grupo, que tem que estar pronto na hora de ajudar cada um. As pessoas têm que ser inteligentes, porque este é um ano longo, muitos campeonatos para disputar, mas têm muito a melhorar. As pessoas cometem erros muito infantis, que resultam em gols para o time adversário. Somos um time que toma muitos gols desde o ano passado, mas não quero falar que é um problema da defesa, um problema de todo o time. Começando pelos atacantes, temos que defender melhor. Temos de cometer menos erros, porque cometer um erro nesse campeonato que tem grandes jogadores sai gol - disparou Vegetti à reportagem da "Amazon Prime Video". E completou:

continua após a publicidade

- Temos de melhorar muito. Não podemos tomar três gols contra o Melgar, três gols hoje, um contra o Santos. É impossível competir assim. então as pessoas têm que ser autocríticas, têm que melhorar muito. Não é culpa do treinador, é culpa nossa, dos jogadores. Os erros são muito infantis. Mas começa no atacante. Não falo da defesa, de algo particular. A gente tem que defender melhor começando pela frente.