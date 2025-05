Exclusivo: Hugo Souza fala sobre eliminação do Corinthians em meio à convocação

Hugo Souza viveu uma semana de altos e baixos. Na segunda-feira (26), ouviu o seu nome na primeira lista de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, para os próximos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Em meio à alegria, esteve em campo na derrota do Corinthians para os reservas do Huracán por 1 a 0, na terça-feira (27), que decretou a eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Foi a segunda vez na temporada que o Timão se despediu precocemente de uma competição continental. Em março, caiu na Pré-Libertadores após ser eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Em entrevista ao Lance!, Hugo Souza lamentou o resultado.

— Foi um golpe bem duro para gente, não esperávamos sair da competição desta forma, mas é entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, planeja, entender que a gente precisa de alguma forma usar isso ao nosso favor, aprender com os erros, com as dificuldades, para que a gente possa colher bons frutos agora — disse o goleiro.

Hugo Souza falou com exclusividade ao <strong>Lance!</strong> (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Foco no futuro

O Corinthians vive um período de instabilidade dentro e fora dos gramados. Nesta semana, o Conselho Deliberativo (CD) aprovou o impeachment de Augusto Melo, devido a irregularidades no contrato com o patrocinador Vai de Bet. Nas quatro linhas, o Timão foi campeão do Paulistão, mas viu Ramón Díaz ser demitido e a chegada de Dorival Júnior, que ainda não se firmou.

Hugo Souza enfatiza que a temporada será peculiar, e pode ser dividida em duas fases. Em junho, o calendário será interrompido para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será nos EUA. O Corinthians não disputará a competição e retorna aos gramados somente em julho, pelo Brasileirão e Copa do Brasil.

— É um ano diferente que está sendo dividido em duas partes, metade do ano agora a gente para, e depois retoma a outra metade do ano, espero que a gente possa usar todo esse período de treinamento, toda essa preparação para que a gente mude realmente o start, para poder trilhar e caminhar para bons colher bons frutos nas competições que nos resta, que é o Brasileirão e a Copa do Brasil, competições gigantescas, e é isso que vamos buscar, colocar em práticas esses aprendizados e desempenhar melhor — falou o goleiro.

Convocação para a Seleção Brasileira

O goleiro de 26 anos vai defender o Brasil nos confrontos contra o Equador, em Guayaquil, na quinta-feira (5), e posteriormente contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena. Ambas as partidas são válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, e marcam a estreia de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Hugo Souza falou sobre a semana intensa e como absorveu o contraste de emoção dos dois acontecimentos.

— Foi uma semana de altos e baixos, convocação, eliminação, então lidar com tudo isso não foi tão fácil assim, porque é uma frustração muito grande, meu foco maior é o Corinthians, eu quero desempenhar o melhor para o Corinthians, eu quero que a gente ganhe, que a gente fique nas competições, que a gente festeja títulos, porque é meu trabalho aqui que vai me levar à Seleção, como está sendo agora, como foi até agora, como eu fui para a Seleção pelo meu trabalho feito aqui, então meu foco vai continuar sendo aqui porque precisamos melhorar muito, eu preciso melhorar muito, eu quero ajudar o Corinthians, essa camisa, esse clube, e assim os frutos individuais vão vir como veio agora com essa convocação — finalizou o jogador.