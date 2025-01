Exclusivo: Augusto Melo destaca impacto de Memphis no Corinthians: ‘Visibilidade’

Após lutar contra o rebaixamento na maior parte do Brasileirão, o Corinthians terminou a competição com uma vaga na Pré-Libertadores. Um fator determinante para o sucesso no final da temporada foi a contratação do holandês Memphis.

O atacante marcou sete gols em 11 partidas na competição. O Corinthians igualou o recorde de nove vitórias seguidas no Brasileirão na era dos pontos corridos, marca também alcançada por Atlético-MG (2020) e Internacional (2021).

Em entrevista ao Lance!, Augusto Melo fala sobre a contratação do holandês de 30 anos e como o jogador teve um impacto no Corinthians, dentro e fora de campo.

Memphis foi um dos destaques do Corinthians na temporada (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Contratação midiática

Em junho, Memphis defendeu a Holanda na Eurocopa, disputada na Alemanha, e nem o torcedor mais otimista imaginava que poderia vê-lo defendendo o Corinthians em alguns meses. Sem clube após a passagem pelo Atlético de Madrid, o atacante agitou o mundo da bola ao escolher defender o Timão, em setembro.

Na zona de rebaixamento, o clube lutava para montar um elenco competitivo ao longo do torneio. Augusto Melo relembra como foi o processo para a contratação do jogador.

L!: Como foi o processo para a contratação de Memphis?

Augusto Melo: No início foram muitas conversas com o financeiro, marketing e com a patrocinadora, a gente tinha que ter certeza do que estávamos fazendo porque não era uma contratação pontual.



L!: Qual foi o maior impacto da contratação do holandês?

Augusto Melo: O Memphis nos trouxe muita técnica em campo, ajudou com outros atletas, no desempenho da equipe durante os jogos e também com a visibilidade. Temos jogos nossos transmitidos na Holanda, muita mídia internacional em cima da gente, isso é resultado de um projeto muito bem feito.

Importância de Fabinho Soldado

Responsável pela contratação do holandês, o executivo de futebol chegou ao Corinthians em janeiro, mas inicialmente se dividiu com Rubão, diretor de futebol na época. Ao longo do ano, o dirigente ganhou autonomia e terminou o ano como uma das referências do clube.

L!: Na sua opinião, quais foram os seus maiores acertos em um ano?

Augusto Melo: Meu maior acerto foi trazer pessoas mais técnicas para todos os cargos importantes do Corinthians, que me ajudaram muito a melhorar o meu segundo semestre, nos trazendo conquistas importantes e jogadores que nos deram todas as condições de finalizar o ano do jeito que finalizamos.

L!: Após tanta turbulência, qual foi a importância de Fabinho Soldado para os bons resultados? Foi o seu maior acerto?

Augusto Melo: Foi aquilo que falei de nomes técnicos e profissionais que sabem da área que estão atuando. Quando contratamos o Fabinho tivemos muitas críticas, mas acreditávamos no trabalho dele, sabíamos das referências e isso se mostrou muito positivo no dia a dia e nas ações dele.