Corinthians revela lesão de Garro e meia será desfalque na estreia do Paulistão

Rodrigo Garro será desfalque do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista, na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. O clube alvinegro revelou que o meia faz tratamento para uma lesão no joelho direito.

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (10), o Corinthians revelou que o argentino sofre de uma tendinopatia patelar, uma lesão localizada no tendão que causa inflamações na região. Segundo o clube alvinegro, o argentino sente dores desde o final da última temporada, mas irá realizar um tratamento só no começo deste ano.

Segundo informações do 'Ge', não será necessária a realização de uma cirurgia. Rodrigo Garro tem feito um tratamento fisioterápico para curar a lesão durante todas as férias.

Cuidados com o jogador

Rodrigo Garro não tem participado das atividades em campo junto aos colegas no CT Joaquim Grava. O elenco se reapresentou na última terça-feira (7) e ficará concentrado até domingo (12). O argentino foi liberado para ficar em casa com a família.

No último sábado (4), o argentino se envolveu em um acidente automobilístico em La Pampa, na Argentina, que deixou uma vítima fatal: Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Rodrigo Garro foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e espera desdobramentos do caso no Brasil. Abalado, o jogador está recebendo apoio da diretoria, que entende que o atleta deve ser preservado neste momento.

Rodrigo Garro será desfalque do Timão no primeiro jogo do Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Leia a nota oficial do Corinthians

Os sintomas vêm sendo monitorados desde abril do ano passado, quando o atleta relatou os primeiros sinais de desconforto no local. Ao longo de 2024, foram realizados exames de imagem que confirmaram a estabilidade da lesão. O jogador está aos cuidados dos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos do clube