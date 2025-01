Exclusivo: Augusto Melo avalia gestão no Corinthians e diz não temer impeachment

Augusto Melo enfrentou um primeiro ano marcado por altos e baixos na presidência do Corinthians. Eleito em dezembro 2023, o dirigente iniciou a temporada com o objetivo de reformular o elenco do Timão, lidou com problemas políticos e encerrou o ano com uma vaga na Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Pogba e reformulação: Augusto Melo detalha ações do Corinthians no mercado

Em campo, a gestão do presidente contratou 20 jogadores ao longo do ano. No início da temporada, o Corinthians enfrentou dificuldades para montar uma equipe consistente e passou boa parte do Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Na reta final, a direção trouxe reforços de peso, como os titulares Memphis e Hugo Souza.

Fora das quatro linhas, Augusto Melo sofre pressão interna e aguarda uma votação para o seu afastamento no Conselho Deliberativo (CD), marcada inicialmente para dezembro, que deve ficar para este ano.

continua após a publicidade

A motivação para o processo é a suspeita de lavagem de dinheiro no acordo entre o Corinthians e a Vai de Bet, patrocinadora do clube entre janeiro e junho deste ano, que pagaria R$ 370 milhões ao Timão no maior acordo do futebol brasileiro.

Entre trancos e barrancos, Augusto Melo segue na presidência do Corinthians. Em entrevista ao Lance!, o dirigente declarou que não teme o impeachment, considera que fez uma boa gestão em seu primeiro ano e define o cargo como um "propósito na sua vida".

continua após a publicidade

Dirigente possui mandato até final de 2026 (Foto: Jose Manoel Idalgo/Corinthians)

Veja a entrevista de Augusto Melo

L!: Presidente, como você analisa o seu primeiro ano à frente do clube?

Augusto Melo: Vejo como um ano bom, de aprendizado, conseguimos implantar algumas ações necessárias para melhorar o desempenho do Corinthians, tivemos um bom segundo semestre e com certeza aprimoramos as áreas que eram necessárias serem aprimoradas.

L!: Quais foram as maiores dificuldades para a governança neste primeiro ano?

Augusto Melo: As dificuldades apareceram logo no início, quando não tínhamos jogadores e nem dinheiro em caixa, mas graças a Deus a gente conseguiu seguir no melhor caminho e finalizamos o ano com uma vaga na Pré-Libertadores e garantimos nossa ida para a Copa do Brasil para esse ano.

L!: Em sua campanha, você disse que faria do Corinthians um clube mais próximo do seu torcedor. Acredita que conseguiu esse objetivo?

Augusto Melo: Acredito que o Corinthians está voltando a ser protagonista e está mais próximo do seu torcedor sim.

L!: O que explica as diversas trocas de diretores neste ano? Isso atrapalhou seu mandato?

Augusto Melo: As mudanças aconteceram porque foram necessárias, a gente não olha mais para trás, só para frente agora. O que passou, passou.

L!: Para você, qual foi o jogo mais significativo de 2024?

Augusto Melo: Acho que o jogo contra o Vitória, que nos garantiu na Série A de 2025. Mas diversos jogos foram importantes, o clássico, em casa, o jogo contra o Grêmio, na última rodada.

L!: O processo de impeachment pode ser retomado a qualquer momento. Isso te aflige? Como você pretende se proteger?

Augusto Melo: Isso não me aflige porque eu tenho plena consciência tranquila de que não fiz nada e que essa atitude só está atrapalhando o Corinthians. Sigo como sempre, sendo presidente, atuando no que tenho que atuar e fazendo o meu trabalho para deixar o Corinthians muito melhor do que quando eu cheguei aqui.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

L!: Relembrando o seu primeiro dia como presidente do Corinthians, você esperava esse ano tão conturbado?

Augusto Melo: Eu imaginei que seria difícil, mas não tanto como tem sido, mas esse é o meu propósito, estou aqui para fazer uma gestão correta e melhorar tudo que puder no Corinthians.