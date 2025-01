Corinthians inclui multa rescisória milionária no novo contrato de Cacá

O Corinthians oficializou a contratação em definitivo do zagueiro Cacá. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10), através do site oficial do clube alvinegro. Contratado por empréstimo em 2024, o atleta cumpriu metas estipuladas no contrato e o Timão foi obrigado a assinar em definitivo com o atleta. O novo vínculo tem duração até o final de 2028.

A negociação foi feita junto ao Tokushima Vortis, do Japão, ex-clube do jogador de 24 anos. No novo contrato, há uma multa rescisória de R$ 300 milhões para o futebol brasileiro e de 100 milhões de euros (cerca de R$ 625 milhões na atual cotação).

O Corinthians pagou 4 milhões de dólares (R$ 24 milhões na cotação atual) por 90% dos direitos federativos do zagueiro. Cacá alcançou duas metas estipuladas em seu contrato de empréstimo, assinado no início deste ano.

A primeira era o pagamento de 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) por 60% dos direitos do jogador caso ele atuasse por 2.200 minutos, feito alcançado em agosto. Em novembro, o atleta bateu a um segundo objetivo imposto no contrato, por 3.150 minutos em campo, e precisou realizar um novo pagamento do mesmo valor por 30% dos direitos junto ao clube japonês.

Jogador assinou com o Timão até o final de 2028 (Foto: Divulgação / Corinthians)

Cacá no Corinthians

Contratado em fevereiro, o jogador fez 40 jogos com a camisa do Corinthians, sendo 37 deles como titular. Apesar de atuar na defesa, Cacá também se destacou ofensivamente pelo Timão e marcou seis gols ao longo da temporada.

O zagueiro terminou o ano como o quinto maior artilheiro do Corinthians, atrás apenas de Yuri Alberto (31 gols), Romero (16 gols), Rodrigo Garro (13 gols) e Memphis (7 gols). Cacá sofreu uma lesão no tórax na partida contra o Cuiabá, em novembro, e acabou perdendo a vaga de titular do time para Gustavo Henrique, que se destacou na sequência de nove vitórias seguidas do Timão no Campeonato Brasileiro.

