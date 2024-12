Ex-atacante do Corinthians vai disputar campeonato amador por clube paulista

Formado nas categorias de base do Corinthians, Rodrigo Varanda anunciou seu retorno aos gramados três meses após declarar que encerraria sua carreira como jogador profissional. Na última semana, o atacante foi apresentado como reforço do Vila São Geraldo, equipe que disputará o campeonato amador de Taubaté, no interior do estado de São Paulo.

Com o encerramento do calendário da atual temporada, Rodrigo Varanda fará sua estreia pelo novo clube apenas em 2025, durante a disputa da Copa Regional, em Pindamonhangaba (SP).

Ainda em setembro, Rodrigo Varando decidiu encerrar sua carreira para cuidar da sáude mental. O atacante, que pertencia ao América-MG, estava emprestado ao Santa Clara, de Portugal, onde não chegou a atuar.

Rodrigo Varanda esteve em campo pela última vez na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG. Na ocasião, ele saiu do banco de reservas e jogou por pouco mais de 30 minutos.

Rodrigo Varanda, ex-atacante do Corinthians, comemora gol contra o Palmeiras (Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Passagem pelo Corinthians

Cria das categorias de base do Corinthians, Rodrigo Varanda recebeu sua primeira oportunidade no time profissional sob o comando de Vagner Mancini, então treinador do clube. Com apenas 18 anos, o atacante marcou o gol de empate do Timão contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. No entanto, ele não conseguiu se firmar na equipe principal.

Durante a carreira, Varanda defendeu o São Bernardo, Chapecoense e Akritas Chlorakas, do Chipre, antes de se transferir para o América-MG.