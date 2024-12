Corinthians homenageia Craque Neto com busto, e web reage: ‘Nada a ver com ele’

O Corinthians homenageou Craque Neto com um busto do ex-jogador no Parque São Jorge, neste sábado (14). O apresentador da Band se emocionou com o gesto do clube paulista, mas para alguns internautas, a obra não tem semelhança com o ídolo do Alvinegro.

- É uma coisa tão bonita, tão maravilhosa. Deus é maravilhoso, Deus é Corinthians. Obrigado a todos vocês. Queria dizer para o Augusto (Melo) que não tem gratidão maior para agradecer a você. É um dos dias mais felizes da minha vida - disse Neto no local.

