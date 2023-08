O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Murillo, negociado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, além de Fagner e Roni, que se recuperam de lesões. Renato Augusto, que virou dúvida na véspera do confronto, viajou com a delegação corintiana para La Plata e deve ser titular nesta terça-feira. Luxa preservou a maioria dos titulares no final de semana, no empate por 1 a 1 com o Goiás, pelo Brasileirão.