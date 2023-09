A prata da casa treinou com o elenco nos últimos dias e se concentrou no CT Joaquim Grava antes do Majestoso. A comissão técnica, no entanto, optou por divulgar aos atletas a escalação que enfrentará o São Paulo somente no dia do jogo. De toda forma, a tendência é que o centroavante volta a ficar, pelo menos, entre os reservas no Morumbi.